Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Все больше россиян переходят с полусладких вин на сухие

7 октября 2025 11:45
143
все больше россиян переходят с полусладких вин на сухие

Среди россиян отмечается снижение потребления полусладких вин в пользу сухих и полусухих. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил главный энолог винодельни "Кубань-Вино" Артем Васильев.

По его словам, такое изменение вкусовых предпочтений у потребителей упрощает работу производителям вин.

"Все больше людей переходит в историю сухих вин, полусухих, снижается потребление полусладких вин. Это очень позитивный момент для нас, потому что все-таки сухие вина произвести проще, чем полусладкие. Есть целая градация технологических аспектов, моментов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы произвести такие вина – достаточно сложная технология", – сказал Васильев.

В РФ 6 октября стартовал осенний этап акции "Дни российских вин". Он продлится до 30 ноября. Покупатели могут по специальным ценам приобрести вина из российского винограда, качество которых подтверждено экспертами. Акция организована Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Ассоциаций виноделов и экспертов рынка ритейла и Россельхозбанка, пишет Смотрим. 

