все больше россиян переходят с полусладких вин на сухие

Среди россиян отмечается снижение потребления полусладких вин в пользу сухих и полусухих. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил главный энолог винодельни "Кубань-Вино" Артем Васильев.

По его словам, такое изменение вкусовых предпочтений у потребителей упрощает работу производителям вин.

"Все больше людей переходит в историю сухих вин, полусухих, снижается потребление полусладких вин. Это очень позитивный момент для нас, потому что все-таки сухие вина произвести проще, чем полусладкие. Есть целая градация технологических аспектов, моментов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы произвести такие вина – достаточно сложная технология", – сказал Васильев.

В РФ 6 октября стартовал осенний этап акции "Дни российских вин". Он продлится до 30 ноября. Покупатели могут по специальным ценам приобрести вина из российского винограда, качество которых подтверждено экспертами. Акция организована Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Ассоциаций виноделов и экспертов рынка ритейла и Россельхозбанка, пишет Смотрим.