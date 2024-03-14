154

15, 16 и 17 марта в 18.00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Воскресение» по мотивам романа Льва Толстого.

К работе над постановкой СамАрт приступил в ноябре 2023 года: первые читки пьесы прошли вместе с драматургом Алексеем Житковским. «Воскресение» станет первым спектаклем, который выпустит в Самаре художественный руководитель Самарского ТЮЗа Денис Хуснияров.

В рамках репетиционного процесса в январе театр «СамАрт» побывал в экспедиции. В Ясной Поляне режиссер и актеры собирали материалы для подготовки премьерного спектакля. Поездка на родину Толстого помогла артистам и создателям спектакля углубиться в материал, погрузиться в атмосферу творчества.

Великое произведение русской прозы, последний роман Льва Николаевича Толстого, итоговое произведение XIX века, широкое полотно современной автору русской жизни. Эпитетам знаменитого романа Толстого нет числа. Режиссеру Денису Хусниярову интересен в «Воскресении» человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Внешний сюжет о соблазнении богатым дворянином молоденькой горничной Катюши, ее падении переходит в историю о поиске смысла жизни, возможности или невозможности прозрения.

«Воскресение» Алексея Житковского – пьеса-размышление: жизнь Дмитрия Нехлюдова – реальность или иллюзия. Герой будто находится в сне, в пространстве нереальности, найти выход из которого, пробудиться дано не каждому. Суд над Катюшей Масловой – спусковой крючок, нажатие на который приводит к осознанию, состоянию, когда отдаешь себе отчет, что же было в твоей жизни. «Произошло открытие ментальное, человеческое, моральное. Началось перерождение, - описывает видение романа режиссер Денис Хуснияров. - И мы наблюдаем за тем, как оно происходит внутри человека. Это, как мне кажется, и имел в виду Лев Николаевич, назвав роман «Воскресение». И это я пытался с артистами исследовать».

Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора, ведь герой как по лабиринту перемещается от богатых домов до казенных заведений, от острожной церкви до театра, от деревенской избы до сената, встречает на своем пути тысячи людей, обстоятельства жизни закручивают его, но нужно разобраться, что здесь настоящее.

«Это тот случай, когда мы говорим о вечном и глубоком на одном языке с современным поколением. Да, это классический текст Толстого, но, при этом, в сегодняшних ритмах, - рассказывает и.о. заместителя художественного руководителя театра по работе со зрителем Анастасия Коробейникова. - Поэтому мы особенностью ждём на спектакле подростков и студентов, обладателей «Пушкинской карты», тех, кто в данный момент формирует будущее нашей страны. Они в чём-то более быстрые, более цепкие, всегда смотрят в суть вещей и особенно требовательны к искренности того, что происходит на сцене».

Подростки не только познакомятся с последним произведением Льва Толстого, но и смогут почувствовать, насколько именно им близка классика. Через спектакль театр будет говорить с молодым поколением о действительно глубоком и важном, даст им возможность пережить новые для себя эмоции.

Вместе с Денисом Хуснияровым над «Воскресением» работают художники Семен Пастух и Яна Глушанок, художник по свету Игорь Фомин, композитор Василий Тонковидов и хореограф Павел Самохвалов, сообщает пресс-служба театра «СамАрт».

Фото: пресс-служба театра «СамАрт»