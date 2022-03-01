В Самаре будут трудоустроены порядка 20 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

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Люди, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик и находятся сейчас в Самаре, планируют устроиться на работу. О таком намерении уже заявили порядка 20 человек. Помощь с трудоустройством оказывает служба занятости региона.



Ряд вакансий предоставила база отдыха «Дубки», а также детский оздоровительный лагерь «Космос». Кроме того, несколько специалистов проходят собеседование на сельскохозяйственном предприятии «Тепличный», одна женщина планирует устроиться медицинской сестрой в медучреждение Самары.



В настоящее время не имеющие пока гражданства Российской Федерации проходят процедуру оформления документов. Получившим временное убежище помогают сотрудники полиции, которые выезжают в пункты временного размещения переселенцев. Статус оформляется в течение трех рабочих дней. После его получения можно будет заключить трудовой договор.



Напомним, на прошлой неделе в Самарскую область прибыл поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые были распределены по пунктам временного размещения. Основная часть из них была направлена на базу отдыха «Дубки» в Самаре.



В пунктах временного размещения людей разместили в жилых корпусах. Для них посменно организовано 4-разовое питание. Работает медицинский кабинет, при необходимости помощь оказывают психологи. Также организованы мобильные пункты центров занятости, где предлагаются вакансии для временного трудоустройства.



В минувшие выходные Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил условия проживания переселенцев и пообщался с людьми, которые поделись с ним пережитым ужасом последних 8 лет и благодарностью за спасение их жизней. Глава региона подчеркнул: здесь они в полной безопасности, о них позаботятся. «Мы своих не бросаем!», – сказал Дмитрий Азаров.



Свою помощь переселенцам оказывают и жители Самарской области, общественные и волонтерские организации.

Для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в Самарскую область работает «горячая линия» министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8 800 100 56 61.

Фото: правительство СО