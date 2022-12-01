В России за последние месяцы выросло количество контрафактных бумажных книг.

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Одной из основных площадок их продажи стали маркетплейсы. Об этом пишет «Ведомости».

О росте спроса рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Издательство обнаружило более 200 карточек контрафактных книг на маркетплейсах. Отмечается, что подделку легко распознать по невысокому качеству полиграфии и бумаги.

Ранее сообщалось, что книжная отрасль столкнулась с рядом проблем, в частности, с удорожанием бумажной книги за счет поднявшейся вдвое стоимости типографских услуг. Отмечается уменьшение количества предложений со стороны западных правообладателей более, чем на 50 процентов.