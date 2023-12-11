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В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

11 декабря 2023 09:07
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В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах

В России вступил в силу новый закон о загранпаспортах, который предусматривает введение единого перечня оснований недействительности загранпаспортов. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовых актов.

Изменения распространятся как на обычные, так и на служебные и дипломатические загранпаспорта. Документ признают недействительным в нескольких случаях: при его утере, истечении срока, изменении владельцем личных данных и в случае ухода из жизни владельца.

Также загранпаспорт будет признан недействительным, если гражданин, чье право выезда за пределы территории РФ ограничено, в том числе из-за призыва на военную службу, не передал его на хранение. К этой категории также относятся люди, допущенные к особо важной или секретной информации, банкроты, служащие ФСБ и обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что Госдума увеличила пошлину на выдачу загранпаспорта на 20 процентов. Новая пошлина будет действовать с 1 июля 2024 года, пишет Лента.

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