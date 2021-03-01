Врио губернатора Белгородской области не смог по телефону записаться к себе на прием

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Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил проверить жалобы жителей региона на невозможность записаться к нему на прием по телефону и не смог дозвониться к себе в приемную, передает ТАСС.

"Сейчас звонил, ни один человек трубки не берет. Не понимаю, что происходит, саботаж или некомпетентность сотрудников. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием, это должно происходить автоматически", - сказал Гладков в понедельник в ходе оперативного совещания правительства области.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, из-за сбоя при записи на прием к врио губернатора региона проводится служебная проверка. "Идет проверка, выясняется, почему произошел сбой, чтобы в дальнейшем устранить проблему и наладить систему коммуникации при записи на личный прием", - сказали в пресс-службе.

Как отметил Гладков, при попытке дозвониться для записи на прием на месте находились четыре сотрудника. Жители региона отмечают проблемы с записью по личным вопросам к врио главе региона на протяжении трех месяцев.

Фото: pixabay