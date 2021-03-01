Я нашел ошибку
Главные новости:
Жители региона жалуются на проблемы с записью по личным вопросам к Вячеславу Гладкову на протяжении трех месяцев.
Врио губернатора Белгородской области не смог по телефону записаться к себе на прием
В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников".
Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"
Тариф как у стандартного такси.
Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных
Лукашенко освободил своего старшего сына Виктора от должности помощника главы государства по нацбезопасности и присвоил ему звание генерал-майора запаса.
Лукашенко присвоил сыну звание генерала и уволил с поста своего помощника
Не нужно ни с кем общаться – зашёл, взял что нужно, вышел. Вот оно, будущее!
В Китае заработал гигантский магазин без продавцов и касс. Карта не нужна
Также бывший лидер резко раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена в первый месяц его работы.
Трамп допустил, что вновь поборется за пост президента США
 В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона.
В Самарскую область  поступила очередная  партия вакцины ГамКовидВак  – 9400 доз
Бориса Германовича не стало в возрасте 75 лет.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Фетисова
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.4
EUR 89.45
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Врио губернатора Белгородской области не смог по телефону записаться к себе на прием

1 марта 2021 23:55
79
Жители региона жалуются на проблемы с записью по личным вопросам к Вячеславу Гладкову на протяжении трех месяцев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил проверить жалобы жителей региона на невозможность записаться к нему на прием по телефону и не смог дозвониться к себе в приемную, передает ТАСС.

"Сейчас звонил, ни один человек трубки не берет. Не понимаю, что происходит, саботаж или некомпетентность сотрудников. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием, это должно происходить автоматически", - сказал Гладков в понедельник в ходе оперативного совещания правительства области.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, из-за сбоя при записи на прием к врио губернатора региона проводится служебная проверка. "Идет проверка, выясняется, почему произошел сбой, чтобы в дальнейшем устранить проблему и наладить систему коммуникации при записи на личный прием", - сказали в пресс-службе.

Как отметил Гладков, при попытке дозвониться для записи на прием на месте находились четыре сотрудника. Жители региона отмечают проблемы с записью по личным вопросам к врио главе региона на протяжении трех месяцев.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
1 марта 2021  23:55
Жители региона жалуются на проблемы с записью по личным вопросам к Вячеславу Гладкову на протяжении трех месяцев.
Врио губернатора Белгородской области не смог по телефону записаться к себе на прием
Жители региона жалуются на проблемы с записью по личным вопросам к Вячеславу Гладкову на протяжении трех месяцев. Социум
69
1 марта 2021  23:15
Тариф как у стандартного такси.
Необычные пассажиры: в Уфе появилось специальное такси для животных
Тариф как у стандартного такси. Социум
65
1 марта 2021  20:56
Бориса Германовича не стало в возрасте 75 лет.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Фетисова
Бориса Германовича не стало в возрасте 75 лет. Социум
176
Весь список

Здравоохранение
1 марта 2021  21:10
 В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона.
В Самарскую область  поступила очередная  партия вакцины ГамКовидВак  – 9400 доз
 В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона. Здравоохранение
150
1 марта 2021  17:32
Сдать ее могут люди, в организме которых выработались антитела после перенесенного COVID-19. 
Жители региона могут стать донорами антиковидной плазмы
Сдать ее могут люди, в организме которых выработались антитела после перенесенного COVID-19.  Здравоохранение
268
1 марта 2021  16:12
В числе награждённых — врачи, принимавшие участие в лечении пациентов, получивших серьезные травмы в аварии на трассе Сызрань-Ульяновск.
На коллегии в Сызрани медработникам вручили ведомственные награды
В числе награждённых — врачи, принимавшие участие в лечении пациентов, получивших серьезные травмы в аварии на трассе Сызрань-Ульяновск. Здравоохранение
245
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
14655
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
15966
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
17651
Весь список
Туризм
27 февраля 2021  21:53
РФ официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан.
Российские туристы не смогут прилетать на Кипр с 1 марта
РФ официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Туризм
939
26 февраля 2021  09:06
Миграция — это феномен, который существенно сказывается на облике современного мира. Миграционными процессами достаточно сложно управлять.
Что такое миграция населения
Миграция — это феномен, который существенно сказывается на облике современного мира. Миграционными процессами достаточно сложно управлять. Туризм
603
25 февраля 2021  12:39
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
На Кубани назвали дату возобновления круизов по Черному и Азовскому морям
Круизы по Черному и Азовскому морям отечественные лайнеры планируют возобновить в июне, сообщает администрация региона. Туризм
936
Весь список
Образование
27 февраля 2021  15:59
Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны будут скорректировать свои правовые акты, следует из постановления правительства.
Кабмин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году
Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны будут скорректировать свои правовые акты, следует из постановления правительства. Образование
934
27 февраля 2021  13:44
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции. Образование
1036
26 февраля 2021  12:48
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Всего были опрошены более шести тысяч школьников 6–11 классов из 65 регионов РФ. Образование
1158
Весь список

Культура
1 марта 2021  23:41
В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников".
Стали известны лауреаты "Золотого глобуса"
В номинации "Лучший драматический фильм" победила картина Хлои Чжао "Земля кочевников". Культура
85
1 марта 2021  18:49
Марина Шляпина, Марина Камчатова. Загадай желание.
Самарский художественный музей представит тонкую по колориту и лиричную по настроению выставку двух художниц из Тольятти
Марина Шляпина, Марина Камчатова. Загадай желание. Культура
336
1 марта 2021  14:19
Уникального иконописца, родившегося без рук и ног.
В самарском парке «Россия - моя история» открыли мультимедийную выставку о жизни и творчестве Григория Журавлева
Уникального иконописца, родившегося без рук и ног. Культура
352
Весь список
Мир домашних животных
14 февраля 2021  08:44
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно...Мир домашних животных
1909
31 января 2021  21:01
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
Передержка с медуходом для кошек  https://murchalkin.ru  – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу. Мир домашних животных
3728
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
15072
Весь список
Мода
28 февраля 2021  23:17
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
Мода
199
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
Выступления в национальном стиле — всегда яркое, запоминающееся зрелище. Мода
1328
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
Ювелирные украшения всегда были женской слабостью, и по сей день ничего не изменилось. Скорее, наоборот, рынок аксессуаров активно развивается, восхищая...Мода
2865
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
1 марта 2021  18:37 
Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недостаточный контроль при реализации нацпроектов
"У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят", – отметил Глава региона. Политика региона
409
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
1 марта 2021  12:44 
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
Умерли еще два человека. Здравоохранение
732
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
28 февраля 2021  13:14 
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
 Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал Губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
1913
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
28 февраля 2021  12:47 
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В больницах остаются 2879, вылечились и выписаны 44741 человека.  Здравоохранение
2110
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
28 февраля 2021  11:36 
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
В частности, с первого дня весны обработка данных будет производиться по строгим правилам. В стране
1852
Весь список