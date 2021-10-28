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 «Время молодых»: стартовал прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений

28 октября 2021 14:39
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Прием заявок уже стартовал и продлится до 15 ноября 2021 года.

К участию приглашаются руководители и специалисты органов государственной власти регионов России в сфере молодежной политики, молодежные лидеры, школьники, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также принимаются заявки от креативных пространств, образовательных организаций и партнеров Федерального агентства по делам молодежи.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 15 ноября 2021 года.

Претендовать на победу участники могут в следующих номинациях:
«Время лучших» – для сотрудников органов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики на территории субъектов Российской Федерации;
«Время открытий» – для молодежных лидеров России;
«Время быть вместе» – для авторов инклюзивных общественных инициатив и лидеров социальных изменений;
«Время возможностей» – для дирекций Всероссийской форумной кампании;
«Время поколения Z» – для подростков и педагогов-наставников;
«Друг молодых» – для социально активного бизнеса, неравнодушных организаций и высших должностных лиц субъектов РФ;
«Место молодых» – для руководителей молодежных пространств и высших учебных заведений Российской Федерации.
«Голос молодых» – для студенческих СМИ и региональных молодежных медиа.Специальными номинациями станут «Человек года» и «Событие года», победителей которых определит жюри премии.

Также впервые отметят самого «молодежного» губернатора за его вклад в создание условий для развития молодых людей, их полноценной самореализации в социально-экономической и общественно-политической сферах.

Чтобы стать участником премии, необходимо до 15 ноября заполнить заявку в АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/76758, описать вклад в развитие молодежной политики и выполнить творческое задание. Оно представляет собой коллаж, в котором отражается собственный взгляд на себя, как на личность, а также содержатся реальные фотографии с различных мероприятий и награждений, фантазийные идеи, визуализирующие направления развития конкурсанта.

Победители премии будут выбраны по итогам народного голосования и оценки экспертного совета. В жюри войдут государственные деятели, представители вузов, некоммерческих организаций, эксперты тематических направлений и представители партнерских организаций.
Церемония награждения состоится 14 декабря в Москве.

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