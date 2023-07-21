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«Время молодых»: продолжается прием заявок на участие во Всероссийской премии молодежных достижений

21 июля 2023 16:48
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Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь.

Жителей Самарской области приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых». Принять участие могут все, кому небезразлична молодежь: от сотрудников органов власти до лидеров молодежных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.                                                                                          

Напомним, впервые премия прошла в 2021 году. Ее цель – поощрение различных организаций, лидеров молодежной сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, СМИ, блогеров и медиа, чья деятельность ориентирована на молодых.

За два года проекты Самарской области одержали несколько побед в премии «Время молодых»: в 2021 году в номинации «Окружная форумная дирекция» направления «Время возможностей» лидером стал Молодежный образовательный форум Приволжского федерального округа «iВолга», в номинации «Студенческие медиа» по направлению «Голос молодых» лучшей была признана команда медиа Самарского университета «Самокат». В прошлом году III место в номинации «Событие года» и общественное признание на федеральном уровне завоевал XXX юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна», который проходил в Самарской области.

«Премия в этом году расширяется: мы приняли решение запустить полноценный Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. Он станет важной частью Премии. В конкурсе открыты индивидуальные номинации: «Управление молодежной политикой», «Технологии работы с молодежью», «Молодежная политика и воспитательная работа» и многие другие. Важно сказать и про специальную номинацию – «Молодежная столица России». В России огромное количество городов с выдающимися достижениями, людьми, поэтому титул присваивается городу на один год – чтобы мы каждый раз узнавали больше о своей стране и о молодежном потенциале ее городов», – отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, анонсируя старт премии.

 «Молодежная столица России» – специальная номинация для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и субъекта. Город, который становится Молодежной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в Молодежной столице России возводится арт-объект – ее символ – или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

Подать заявку и ознакомиться с Положением о конкурсе Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» можно на сайте время-молодых.рф:

– Молодежная столица России (прием заявок – до 31 августа);

– Конкурс профессионального мастерства (прием заявок – до 15 августа).

В конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:

– «Управление молодежной политикой»;

– «Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»;

– «Технологии работы с молодежью»;

– «Молодежная политика и воспитательная работа».

Или участвовать командой:

– «Команда молодежного центра»;

– «Команда муниципалитета».

Подробная информация на сайте время-молодых.рф.

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