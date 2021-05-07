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Временно меняется расписание движения троллейбусов по Московскому шоссе

7 мая 2021 19:43
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График будет актуален в течение 14 календарных дней – то есть по 21 мая.

В связи с началом работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Московском шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал») с 8 мая будет скорректировано расписание движения троллейбусов:

        - начало движения по Московскому шоссе – в 05:00;

        - окончание движения по Московскому шоссе – до 22:00.

Данный график будет актуален в течение 14 календарных дней – то есть по 21 мая 2021 года на участке производства работ по Московскому шоссе от пересечения шоссе с улицей Мичурина до ТЦ «Империя».

За границами вышеуказанного участка троллейбусы будут работать по обычному регламенту.

Теги: Московское шоссе транспорт

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