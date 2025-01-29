Врач рассказала о привычках, которые приводят к преждевременному старению

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Врач-косметолог, дерматолог «СМ-Косметологии» Светлана Краснова рассказала о привычках, которые приводят к преждевременному старению, пишут "Известия".

По ее словам, избыток углеводов и сахара в питании повреждает коллаген и эластин, вызывая дряблость кожи. Кроме того, алкоголь и курение ухудшают кровоснабжение кожи, приводя к ее кислородному голоданию, куперозу и отечности, способствуя преждевременному старению.

Косметолог отметила, что недостаточное потребление воды приводит к обезвоживанию и замедлению обмена веществ, что негативно сказывается на состоянии кожи. Рекомендуется пить 1,5–2 л воды в день для поддержания здоровья и сияния кожи.

«Стоит упомянуть и о недостатке сна. Плохое качество сна ускоряет старение кожи, не давая ей восстанавливаться после влияния стрессовых факторов окружающей среды. Засыпание до 22:00 является одним из важнейших факторов, улучшающих общее состояние организма», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Врач предупредила, что сон с макияжем на лице закупоривает поры, делает кожу грубой и провоцирует морщины, а умывание обычным мылом пересушивает кожу и повреждает ее защитный барьер. Поэтому важно всегда смывать макияж и использовать подходящее средство для умывания.

Также Краснова заявила, что отсутствие защиты от солнца вызывает повреждение кожи, провоцируя фотостарение, морщины и пигментацию, поэтому нужно ежедневно использовать средства с SPF-защитой.

Фото: freepik.com