Врачи перевели из реанимации двоих детей, оставленных на морозе в Новой Москве

90

Двоих из троих детей, которых мать оставила в лесу в Новой Москве, перевели в общую палату из отделения реанимации. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

"Мы на связи с докторами, и младших детей уже перевели в общую палату из реанимации, где они будут вместе с волонтерами и психологами и, конечно, под наблюдением наших заботливых врачей", - сообщила она в субботу в Instagram.

Кузнецова посетила детей в больнице в пятницу и сообщила, что старший из троих детей пострадал больше всех.

Также омбудсмен побеседовала с человеком, который нашел детей в лесу и вызвал скорую помощь. "Им оказался молодой человек по имени Азиз. Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил", - отметила она.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, имея умысел на их убийство, раздела догола и оставила на улице. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии").

Фото: "Известия"/Павел Бедняков