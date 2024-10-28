Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый человек должен ориентироваться на свой организм, потому что токсичных свойств в яйцах нет.
Врач-терапевт рассказал сколько яиц в день можно употреблять безопасно для здоровья
Все победители и призеры хакатона в Приволжском федеральном округе получат бесплатные карьерные консультации.
 Егор Кулишов из Самарской области в числе призеров Приволжского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
В следующем своем гостевом матче "Крылья Советов" встретятся с "Акроном" на "Солидарность Самара Арене".
"Крылья Советов" уступили "Краснодару" – 1:2
Гостем турнира стал депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:
Крупные компании региона встретились на хоккейном турнире
Невролог предупредил, что хронический недосып чреват серьезными проблемами с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемостью и ухудшением иммунитета.
Врач: идеальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов
Мужчина, управляя автомобилем Mercedes проехал по тротуару возле дома №11 по Ленинскому проспекту  Тольятти.
Полицейские привлекли к ответственности тольяттинца, проверив публикацию в социальной сети
50 медицинских организаций Самарской области в субботу и воскресенье развернули пункты вакцинации в общественных местах.
Более 2200 жителей региона в выходные сделали прививки в мобильных пунктах
В Самарской области 153,5 тысяч учеников 1-9 классов  проверили собственные знания о правилах поведения на дорогах.
Более 153 тысяч школьников Самарской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.67
-0.07
EUR 104.81
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-терапевт рассказал сколько яиц в день можно употреблять безопасно для здоровья

28 октября 2024 22:49
167
Каждый человек должен ориентироваться на свой организм, потому что токсичных свойств в яйцах нет.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко назвал безопасное и полезное количество яиц, пишут "Известия"

«Если, например, человек ходит в спортзал, ему требуется много белка, то нужно есть много яиц, но в яйцах есть и жирная субстанция — желток, следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшее сочетание белков и жиров в своем рационе. У него вырастут мышцы, но не вырастут бока», — поделился эксперт в беседе с «Радио 1».

Каждый человек должен ориентироваться на свой организм, потому что токсичных свойств в яйцах нет.

«Общая рекомендация: 1–2 яйца в день — не больше <...> Они достаточно калорийные, поэтому, если съедать больше, можно легко выйти за порог калорийности и набрать лишнюю жировую массу. Но если таких проблем нет, то ешьте на здоровье», — объяснил врач.

По его словам, холестерин, который содержится в яйцах и пугает многих людей, не так уж и страшен, но здесь важно следить за своими показателями: самочувствием, внешним видом и ресурсами.

Он добавил, что желток в яйцах — это жир, и при желании есть много яиц, желтки лучше выбрасывать.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Невролог предупредил, что хронический недосып чреват серьезными проблемами с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемостью и ухудшением иммунитета.
28 октября 2024, 19:50
Врач: идеальное время сна для взрослого человека составляет 7-9 часов
Невролог предупредил, что хронический недосып чреват серьезными проблемами с концентрацией внимания, чрезмерной утомляемостью и ухудшением иммунитета. Общество
184
50 медицинских организаций Самарской области в субботу и воскресенье развернули пункты вакцинации в общественных местах.
28 октября 2024, 18:34
Более 2200 жителей региона в выходные сделали прививки в мобильных пунктах
50 медицинских организаций Самарской области в субботу и воскресенье развернули пункты вакцинации в общественных местах. Здравоохранение
225
Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств.
28 октября 2024, 14:32
В Клиниках СамГМУ полуторагодовалому малышу выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава
Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств. Здравоохранение
333
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
571
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
525
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
3267
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
593
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
565
Весь список