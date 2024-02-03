Врач-сомнолог назвала самые частые причины расстройства сна

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Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова назвала главные причины расстройства сна.По словам специалиста, в 90 процентах случаев бессонницы и других проблем со сном виноваты стресс и нарушение образа жизни. Среди причин Черкасова перечислила избыток кофеина, недостаток физической активности и отход ко сну и подъем в разное время каждый день, пишет РИА Новости.

"Если сон нарушился, допустимо в течение трех-четырех недель попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями, чтобы не мучаться в ночь на понедельник", — приводит слова Черкасовой "Лента.ру".

Эксперт также отметила, что привычка сидеть в смартфоне непосредственно перед сном тоже ведет к проблемам из-за большой информационной нагрузки. Кроме того, оказывать влияние на сон могут заболевания, дефициты, гормональные нарушения и прием некоторых препаратов.