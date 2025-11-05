Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Врач рассказала о еде, способной сохранить энергию в конце осени

5 ноября 2025 10:34
183
Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов.

Организм перестраивается под осенний сезон, многие замечают усталость и упадок сил. О еде, способной сохранить энергию, 5 ноября рассказала врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина, пишут "Известия".

Основа крепкого здоровья — это сбалансированный рацион, в котором обязательно должны быть сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Не менее важны продукты, поддерживающие микрофлору кишечника кисломолочные продукты и всевозможные ферментированные блюда.

«Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета», — рассказала Хайкина в беседе с «Газетой.Ru».

Она советует добавлять ягоды, в том числе и замороженные. Рыбу, орехи и масла, содержащие полезный для здоровья сердца и сосудов омега-3. Из фруктов эксперт советует айву, грушу и гранат.

Врач подчеркнула, что забота об иммунитете — это не разовая акция, а образ жизни. Стоит постепенно вводить полезные продукты и экспериментировать со вкусами, вместе с питанием поменяется самочувствие.

 

Фото:  pxhere.com

Медицина

