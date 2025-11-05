Врач рассказала о еде, способной сохранить энергию в конце осени

183

Организм перестраивается под осенний сезон, многие замечают усталость и упадок сил. О еде, способной сохранить энергию, 5 ноября рассказала врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина, пишут "Известия".

Основа крепкого здоровья — это сбалансированный рацион, в котором обязательно должны быть сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Не менее важны продукты, поддерживающие микрофлору кишечника кисломолочные продукты и всевозможные ферментированные блюда.

«Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета», — рассказала Хайкина в беседе с «Газетой.Ru».

Она советует добавлять ягоды, в том числе и замороженные. Рыбу, орехи и масла, содержащие полезный для здоровья сердца и сосудов омега-3. Из фруктов эксперт советует айву, грушу и гранат.

Врач подчеркнула, что забота об иммунитете — это не разовая акция, а образ жизни. Стоит постепенно вводить полезные продукты и экспериментировать со вкусами, вместе с питанием поменяется самочувствие.

Фото: pxhere.com