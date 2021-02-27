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Врач рассказала, какие завтраки могут заставить "страдать и засыпать"

27 февраля 2021 23:58
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Примерами вредных завтраков она назвала каши быстрого приготовления и хлопья.

Диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила популярные утренние блюда, которые при регулярном употреблении могут оказаться опасными для здоровья, передает РИА Новости.

Примерами вредных завтраков она назвала каши быстрого приготовления и хлопья.

"Каша — продукт углеводистый, повышается уровень сахара в крови, то есть высокий гликемический индекс. Чревато тем, что мы быстро захотим есть, а в первые рабочие часы мы будем страдать и засыпать, испытывая чувство голода. То же самое относится и к хлопьям", — сказала она.

Тем не менее, по мнению диетолога, допустимо употреблять хлопья из цельного зерна. Однако Соломатина посоветовала не добавлять к подобной еде, к примеру, тосты с джемом, так как это увеличит углеводную нагрузку на поджелудочную железу.

Помимо прочего, специалист посоветовала отказаться от свежевыжатых соков.

"Свежевыжатые соки действительно могут быть опасны, особенно на голодный желудок, они содержат большое количество органических кислот", — предупредила она.

По словам Соломатиной, нанесенный этими продуктами вред зависит от возраста и образа жизни. Она также подчеркнула, что один или два таких завтрака никак не повлияют на здоровье человека, но употреблять перечисленные продукты на регулярный основе, как отмечает медик, не рекомендуется.

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Комментарии

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27 февраля 2021  23:58
Примерами вредных завтраков она назвала каши быстрого приготовления и хлопья.
Врач рассказала, какие завтраки могут заставить "страдать и засыпать"
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