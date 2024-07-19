Врач рассказала, как помочь пострадавшей при солнечных ожогах коже 

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Активное летнее солнце особенно коварно: даже после непродолжительного пребывания на улице во время жары можно получить солнечный ожог. Причем обгореть можно не только на морском пляже или речном берегу, но и в городе. Как помочь пострадавшей коже и что ни в коем случае нельзя делать при солнечных ожогах, «Известиям» 19 июля рассказала врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.



«Солнечный ожог — это острое воспаление кожи в результате воздействия ультрафиолетового излучения. Они могут быть поверхностными, то есть затрагивающими только эпидермис — верхние слои кожи; дермальными — поражение происходит на уровне дермы, то есть, среднего слоя», — пояснила она.



При поверхностном ожоге кожа краснеет, а при нажатии бледнеет. Могут появиться отек, боль, повышение температуры в месте поражения. Дермальный ожог проявляется покраснением, отеком, возникают пузыри и выраженная боль. Кроме того, солнечные ожоги могут вызывать не только местные, но и общие неприятные симптомы: повышение температуры тела, озноб.



При поверхностном ожоге нужно в первую очередь переместиться в безопасное место, где нет прямого воздействия солнечного ультрафиолета. Пораженные участки кожи рекомендуется охладить: помочь в этом могут прохладные повязки и компрессы. На кожу рекомендуется нанести охлажденный крем-эмолент или гель с алоэ. Одновременно с этим важно пить достаточно воды, а при выраженной боли можно принять нестероидные противовоспалительные средства.

При более глубоком ожоге первая помощь будет такой же, как и при поверхностном, если пузыри целые. Вскрытые пузыри нужно обработать антисептиком и наложить на пораженную поверхность кожи асептическую повязку.

«Самостоятельно вскрывать пузыри при ожогах категорически нельзя это действие может увеличить риск рубцевания или попадания инфекции. Также не нужно пытаться лечить ожоги маслом или другими жирными продуктами: они создают на поверхности кожи пленку, которая препятствует испарению влаги и терморегуляции. В результате кожа нагревается еще сильнее и воспаление усиливается. Не рекомендуется принимать горячую ванну или душ, так как эти процедуры только повысят болевые ощущения и воспаление за счет усиления кровообращения и увеличения температуры тела», — отметила специалист.

Использование народных средств, таких как сметана, кефир, также не рекомендовано. В случае появления каких-либо жалоб или сомнений по поводу оказания первой помощи следует проконсультироваться с врачом.

Уберечь кожу от ожогов помогут солнцезащитные средства: ими нужно пользоваться всем людям, с любым типом кожи и любого возраста, если уровень ультрафиолетового излучения равен или больше 3.

«В жаркую погоду важно помнить об общих правилах безопасности: избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, пить побольше воды, носить легкую, желательно светлых тонов, одежду, которая закрывает тело, а также головные уборы с широкими полями», — добавила врач.

Фото: freepik.com