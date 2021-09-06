Врач рассказала, что употребление арбузов полезно для пожилых людей

154

Врач-диетолог Полина Королева заявила, что употребление арбузов полезно для пожилых людей, передают "Известия".

Люди старшего возраста часто неохотно пьют воду и потому не замечают, когда начинается обезвоживание организма. Арбуз же позволяет получить необходимую организму жидкость, рассказала специалист «Газете.ру».

Важно ограничивать количество потребляемого арбуза за один прием пищи.

«Переедание арбуза может растянуть стенки желудка. Особенно это актуально для пожилых людей с висцероптозом (опущением внутренних органов)», — цитирует медика «Москва 24».

Королева также призвала относиться с осторожностью к употреблению этой ягоды людям, страдающим сахарным диабетом II типа. Таким пациентам можно есть арбуз в первой половине дня и не более двух-трех кусков в день.

Здоровым людям можно съедать не более 400–500 г мякоти арбуза за раз.

Фото: pixabay