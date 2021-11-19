Врач рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре

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Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал в эфире "Россия 1" о самочувствии певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей московской квартире, передает РИА Новости.

"Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава Богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много", — сказал специалист.

Медик сообщил, что артистке нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа не имеет значения — из нее будет отфильтрована плазма, уточнил он.

Накануне в Москве произошел пожар на четвертом этаже дома на улице Ратной. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность проводки после ремонтных работ. В результате возгорания пострадала певица Марина Хлебникова, ее доставили в больницу.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев