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Врач рассказал о пользе ходьбы босиком

5 сентября 2021 16:02
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Вместе с тем медик советует не увлекаться таким упражнением. Лучше заниматься им недолго и на определённых поверхностях.

Ходить босиком полезно для здоровья, но этим занятием можно заниматься не везде. Об этом рассказал врач общей практики Владимир Хорошев, пишет Лайф.

"На стопу буквально проецируются все наши органы и системы: тут и печень, и поджелудочная железа, и головной мозг", — объяснил он полезность этого занятия в интервью радио Sputnik.

Поверхности, которые принесут пользу здоровью при босоногой ходьбе - песок, трава и галька. Последнюю врач выделяет особо.

"Причём желательно, чтобы она была округлой, не жёсткой, не острой, чтобы не поранить ноги. Когда человек идёт по гальке, он тренирует ещё и суставы", — отметил Хорошев.

Не подойдут для ходьбы босиком асфальт, бетон и различные поверхности, на которых можно пораниться. Да и по длительности лучше не злоупотреблять этим занятием: ходьба более двух-трёх часов в день может нанести вред здоровью.

 

Фото: pixabay

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