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Врач рассказал, как сохранить здоровье при дачных работах

7 мая 2022 21:49
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По словам специалиста, особенно опасно долго находиться в позе вниз головой, так как это может вызвать повышение давления.

После зимы не следует начинать интенсивно работать на даче, поскольку организм ослаблен малой подвижностью, отсутствием достаточного количества солнца, витаминов и перенесенными вирусными заболеваниями. Об этом в субботу, 7 мая, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишут "Известия".

«Нельзя давать себе сразу большие нагрузки. Организм может не справиться и ответить сбоем. Нужно как в спорте — начинать наращивать нагрузки постепенно. Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности», — сказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, особенно опасно долго находиться в позе вниз головой, так как это может вызвать повышение давления. Осторожно следует отнестись и к подъему тяжестей, чтобы не повредить спину.

«Кроме того, нужно аккуратнее быть с очень активным майским солнцем, чтобы не обгореть», — добавил врач.

 

Фото:   pixabay

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