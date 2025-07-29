Врач предупредила о правилах посещения бани летом

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Баня считается хорошей кардионагрузкой — тренировкой для сердца и сосудов. Однако для посещения парной есть свои правила и ограничения, и особенно важно соблюдать их летом. Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина 29 июля рассказала «Известиям», как правильно париться и стоит ли откладывать процедуры до осени.

По ее словам, при соблюдении правил безопасности баня дает мягкую нагрузку на сердце — оно начинает работать активнее, за счет этого укрепляется сердечная мышца, улучшается ее сократительная функция. Если париться регулярно, происходит естественная тренировка сердечно-сосудистой системы: сосуды становятся более эластичными и крепкими, улучшается микроциркуляция, снижается риск гипертонии и других сердечных заболеваний. Под воздействием повышенной температуры сосуды расширяются, ускоряется кровообращение и усиливается потоотделение. Благодаря этому быстрее выводятся продукты обмена, может улучшаться общее самочувствие: становится крепче сон, снижается уровень стресса, нормализуется артериальное давление.

«Контрастные процедуры — сочетание парной и последующего охлаждения в бассейне или прохладном душе — стимулируют адаптивные возможности сосудов. Это значит, что их тонус улучшается и они могут поддерживать нормальный кровоток даже в стрессовых ситуациях. Однако следует помнить, что не всем разрешено погружение в холодную воду. Воздержаться от резкого контраста температур при заболеваниях сердца или сосудов, бронхо-легочной системы, почечной недостаточности и других», — указала врач.

Она отметила: летом баня также разрешена и полезна. Но важно учитывать, что на организм уже действует внешняя тепловая нагрузка: сосуды расширены, потоотделение повышено, а сердечно-сосудистая система работает в более напряженном режиме. Поэтому банные процедуры в жаркое время года требуют большей осторожности.

«Не стоит ходить в баню сразу после пребывания на солнце или тяжелой физической нагрузки — это может перегрузить сердце, вызвать головокружение и даже потерю сознания. Лучше перенести банные процедуры на вечер, когда солнце уходит, а температура воздуха снижается. Длительность парения лучше уменьшить: не стоит находиться в парной дольше 5–7 минут без перерыва. Температура в парной должна быть умеренной — не выше +50…+60 градусов. Этого достаточно, чтобы потренировать сосуды, но не перегрузить сердце», — объясняет Уланкина.

В жару всем, а особенно любителям бани, следует внимательно прислушиваться к самочувствию. Если внезапно появились слабость, головокружение или головная боль, возможно, организм перегрелся — лучше уйти в прохладное место и дать себе отдохнуть. При усугублении симптомов — обратиться к врачу. Также крайне важно помнить о питьевом режиме.

«В жару организм теряет много жидкости даже без парной, а после каждого похода в баню потери значительно увеличиваются. Если их не восполнять, может развиться обезвоживание. Это состояние крайне опасно: нагрузка на сердце сильно возрастает, так как органу сложнее перекачивать густую кровь. Кроме того, с потом теряются важнейшие минеральные вещества, без которых страдают и сердце, и головной мозг, и все остальные жизненно важные органы», — напоминает врач.