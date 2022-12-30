Я нашел ошибку
Главные новости:
В ведомстве напомнили, что в мае оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.
ФАС признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство
Жирные закуски отсрочивают всасывание алкоголя, из-за чего опьянение будет быстрым и интенсивным
Врач посоветовала не закусывать алкоголь жирной пищей на Новый год
За выход на работу в праздничный день сотруднику должны заплатить в двойном размере.
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных и праздниках в 2023 году
Руководителю следственного управления досталось письмо 13-летнего мальчика – Вадима, мечтающего о полете на вертолете.
Руководитель СУ СКР СО Марат Галиханов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Поставка нового современного оборудования позволила расширить охват жителей Борского района диагностическими исследованиями.
В Борской ЦРБ эффективно применяют возможности ультразвуковой диагностики
В рамках рабочего визита в Нефтегорск руководитель ведомства посетил детский стационар центральной районной больницы.
Армен Бенян проверил готовность детских стационаров к работе в праздничные дни
В настоящий момент на объекте работают порядка 100 строителей и полным ходом идет устройство кровли и фасада.
В Волгаре продолжается строительство поликлиники
На создание модульного здания ушло меньше полугода – работа начались летом и уже полностью завершены, все готово к приему пациентов.
«Спасибо, что храните здоровье земляков»: Дмитрий Азаров встретился с врачами нового клинико-диагностического отделения в Крутых Ключах
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.98
0.65
EUR 76.08
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач посоветовала не закусывать алкоголь жирной пищей на Новый год

30 декабря 2022 21:33
47
Жирные закуски отсрочивают всасывание алкоголя, из-за чего опьянение будет быстрым и интенсивным

Не следует употреблять на Новый год слишком жирные закуски для алкоголя, поскольку они откладывают на некоторое время всасывание алкоголя и потом опьянение наступит быстро и интенсивно. Об этом сообщила в пятницу, 30 декабря, директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, психиатр Татьяна Клименко, пишут "Известия".

«Обратите внимание на закуски. Они не должны быть слишком сытными и жирными. Жирная пища не блокирует, как многие считают, всасывание алкоголя, а только откладывает его на 40–45 минут. Поэтому состояние опьянения наступит примерно через час после приема спиртного, но будет развиваться быстро и интенсивно», ― сказала Клименко журналистам.

По словам врача, также не стоит смешивать продукты, содержащие насыщенные жиры, с алкогольными коктейлями. К такой пище относится мясо, сало, масло, икра. Как отметила Клименко, это может привести к проблемам с пищеварением.

Не следует употреблять алкоголь на голодный желудок, а перед застольем врач рекомендовала принять активированный уголь.

«Можно за пару часов до застолья выпить 4–5 таблеток активированного угля, а непосредственно перед застольем еще 1–2 таблетки, измельченные в порошок», ― пояснила специалист, добавив, что уголь абсорбирует часть спирта и сивушных масел.

Это, по словам врача, поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях повышенной интоксикации организма из-за алкоголя.

 

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Нефтегорске начало работать поликлиническое отделение районной больницы.
30 декабря 2022  14:37
Выполнили взятые обязательства: Дмитрий Азаров открыл социальные учреждения в районах области
251
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
222
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
309
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
30 декабря 2022  11:28
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
838
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
30 декабря 2022  11:17
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
269
Весь список