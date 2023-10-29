Врач-офтальмолог предостерегла от чтения лежа на боку или животе     

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Читать лежа без вреда для зрения можно только в одной позе. Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко 29 октября предостерегла от чтения лежа на боку или животе, пишут "Известия".

«Ни в коем случае нельзя читать лежа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше не читать. Есть четко определенное положение, единственная поза, которая допускается для чтения лежа, — на спине. Голова должна быть достаточно высоко приподнята, для этого можно использовать высокие подушки, свет должен падать сверху. Книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 см. В таком положении читать разрешается», — приводит ее слова радио Sputnik.

Специалист указала также, что вредно смотреть на планшет лежа в темноте. Так, уточнила она, делают многие подростки. Однако при таком использовании гаджета глаза испытывают большую нагрузку. В долгосрочной перспективе зрение может падать.

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