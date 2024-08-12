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Врач-офтальмолог перечислил пять причин ухудшения зрения

12 августа 2024 22:20
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По его словам исследования указывают на наличие связи между увеличением рисков синдрома сухого глаза или миопии с сидячим образом жизни.

Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков перечислил причины ухудшения зрения, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru специалист отметил, что зрение может ухудшаться из-за генетической предрасположенности. Также на него влияет образ жизни, который ведет человек.

По его словам, сидячий образ жизни порождает огромные риски, и исследования указывают на наличие связи между увеличением рисков синдрома сухого глаза или миопии с сидячим образом жизни, пишет RT.

«Поэтому нужно обязательно проводить и вам самим, и детям время на улице. Свежий воздух, солнце, динамика — это полезно для организма в целом и для зрения в том числе», — подчеркнул врач.

Кроме того, к ухудшению зрения может привести неправильное питание. По словам врача, рацион должен быть разнообразным, и если в организм не поступают в достаточном количестве питательные вещества, витамины и минералы, то, соответственно, какие-то структуры глаза начинают хуже работать. Так, он посоветовал включать в рацион орехи, чернику, рыбу, морковь, шпинат, абрикосы, брокколи, чеснок, лук и петрушку.

Помимо этого, на зрение влияет отсутствие цифровой гигиены. Врач призвал реже пользоваться соцсетями, цифровыми устройствами, а телефон использовать по прямому назначению — для звонков или передачи срочных сообщений.

Также следует соблюдать общую гигиену для поддержания здоровья глаз и остроты зрения. Не стоит тереть глаза, лезть в них грязными руками. Косметику следует смывать специальными средствами.

 

Фото:  freepik.com

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