Врач-офтальмолог предупредила о вреде мигающих новогодних гирлянд

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Мерцающие новогодние гирлянды, несмотря на кажущуюся безобидность, могут таить в себе опасность. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова, пишут "Известия".

По словам эксперта, важна именно непрерывность свечения. Мигающие огни считаются особенно вредными. Длительное воздействие на органы зрения опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии.

«Считается, что это плохо влияет на корковую деятельность, вызывает возбуждение, вызывает зрительное утомление. И важна, конечно, цветовая гамма. Если речь идет о каких-то теплых цветах, то это раздражение меньше, а красный свет считается возбуждающим, он негативно влияет, особенно, когда в ночное время мы долго смотрим на гирлянды», — объяснила врач в беседе с телеканалом «Звезда». Она подчеркнула, что именно мерцание считается наиболее вредным.

Фото: pixabay