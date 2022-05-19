Врач назвала самый полезный вид растительного масла

143

Польза оливкового масла сильно переоценена, более предпочтительным является льняное масло. Об этом «Известиям» 19 мая сообщила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Если сравнивать оливковое и другое растительное масло, я бы сказала, что безумная популярность и польза оливкового масла — это не что иное, как удачный рекламный ход», — отметила специалист.

По ее словам, жирнокислотный состав оливкового масла содержит много мононенасыщенной олеиновой кислоты, так называемой омега-9.

«Эта жирная кислота содержится еще во многих продуктах, например в говяжьем жире и других маслах. Поэтому большое содержание олеиновой кислоты в оливковом масле, откуда и происходит название, не делает его таким приоритетным», — отметила Тихомирова.

Также она подчеркнула, что растительные масла являются крайне калорийными: в 100 граммах любого из них содержится около 900 калорий. При этом даже в сале и сливочном масле калорий меньше, чем в любом растительном. В связи с этим врач порекомендовала следить за количеством потребляемого продукта, добавляя в рацион не более столовой ложки масла.

Кроме того, следует обратить внимание на то, к какому виду относится растительное масло — к рафинированному, то есть очищенному, или нерафинированному. Неочищенные масла содержат примеси минералов, которые при жарке окисляются и коптят. Поэтому при жарке рекомендуется использовать любое рафинированное масло, а салаты заправлять нерафинированным.

«Из всех видов растительных масел самое большое количество омега-3 и полиненасыщенных жирных кислот содержится именно в льняном масле, то есть в масле льна. В оливковом масле следовое содержание омега-3, поэтому в рейтинге полезных растительных масел, однозначно, на первое место я бы поставила льняное масло. Но у него есть большой недостаток, оно имеет специфический вкус, зато очень полезно», — подчеркнула диетолог.

При этом на льняном масле нельзя жарить, поскольку оно содержит ненасыщенные кислоты, которые окисляются и горчат. Такое масло лучше использовать в приготовлении салатов, а хранить его рекомендуется в темной бутылке в холодильнике.

Фото: pixabay