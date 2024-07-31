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Врач назвала продукты с высоким его содержанием белка

31 июля 2024 16:47
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Белок отвечает за то, насколько молодо и здорово выглядит кожа.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о том, что такое качество белка и как оно влияет на физиологические процессы, а также назвала продукты с высоким его содержанием.

По ее словам, белок — важнейший нутриент, необходимый для нормальной работы всего организма. 

«Когда человек ест мало белковой пищи, организму приходится «экономить» — использовать этот нутриент с большой осторожностью. Между тем он необходим едва ли не для всех процессов, происходящих в теле, — от роста клеток до производства гормонов, ферментов и антител. Именно белок отвечает за то, насколько молодо и здорово выглядит кожа или как быстро восстанавливаются после травмы мышцы и кости», — отметила врач.

Норма белка рассчитывается индивидуально — в зависимости от возраста, веса, пола человека, а также его состояния здоровья.

Эксперт уточнила, что белки состоят из особых химических соединений — аминокислот. 

«Питательная ценность белковой пищи определяется тем, сколько тот или иной продукт содержит аминокислот. Продукты животного происхождения (мясо и рыба, молочная продукция) считаются высокобелковыми — в них много аминокислот. Большое количество аминокислот в сое, киноа, амаранте. Белки, содержащиеся в бобовых (горох, фасоль, чечевица) и цельнозерновых крупах, также содержат аминокислоты, но в меньших количествах. Поэтому, чтобы получать все необходимые соединения только из растительной пищи, важно придерживаться разнообразной диеты и добавлять не один, а сразу несколько источников белков. «Добирать» белок одним только горохом не выйдет», — подчеркнула Кашух.

Врач рассказала, что больше всего белка содержится в мясе. 

Много белка в сочетании с полезными омега-3 жирными кислотами содержит рыба: в тунце около 29 г белка на 100 г продукта, в лососе — 25 г. Еще один доступный источник аминокислот — яйца. На 100 г продукта в них примерно 13 г белка, а в одном яйце — около 6 г. Большое количество белка есть в молочных продуктах. Например, в твердых сортах сыра его около 38 г на 100 г продукта. В греческом йогурте — 10 г, в твороге — 11 г.

Кроме того, по словам эксперта, соя — один из немногих растительных продуктов, который содержит все незаменимые аминокислоты, поэтому соевые продукты считаются полноценными источниками белка.

А вот бобовые, такие как горох, фасоль или чечевица, содержат не все необходимые аминокислоты. Поэтому использовать их как основной источник этого элемента не стоит.

«Чтобы добрать необходимое количество аминокислот, бобовые рекомендуется сочетать с цельнозерновыми крупами. Например, к кукурузе и фасоли добавить рис, а чечевицу подавать с лепешкой из амарантовой муки», — посоветовала Кашух.

 

Фото:   freepik.com

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