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Врач: народные песни помогают восстановить легкие после COVID-19

15 августа 2021 18:20
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В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19.

Пациентам, перенесшим коронавирус, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни, рассказала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

"Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D", - сказала Омарова.

Она отметила, что пациентам, перенесшим коронавирус, очень важно восстановить режим сна и бодрствования.

Кроме того, переболевшие часто сталкиваются с гиподинамией, так как очень многие люди во время COVID-19 практически не двигаются из-за слабости, потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. Поэтому физическая активность должна обязательно присутствовать и быть регулярной, с медленным и очень постепенным увеличением нагрузки, пояснила Омарова.

По ее словам, для восстановления легких очень хорошо петь протяжные народные песни на выдохе, исполнять их нужно негромко в удобной тональности.

"Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам", - подчеркнула Омарова.

 

Фото из открытых источников

Теги: восстановление легких коронавирус

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