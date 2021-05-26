Врач-иммунолог: появление темных кругов или синяков под глазами может быть признаком проблем со здоровьем

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Появление темных кругов или синяков под глаз может быть признаком проблем со здоровьем, рассказала "Пятому каналу" врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, речь может идти о гипоксии — кислородном голодании тканей разного харакетера. Часто это связано с дефицитом жизненно важных микроэлементов, пояснила медик.

"Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами", — высказалась Бочарова.

По ее словам, кожа в области глаз тонкая, и с возрастом истончается, поэтому появление синяков может быть индивидуальным вариантом нормы.

"Нужно уточнить наиболее частые медицинские проблемы, а это анемия дефицит микроэлементов, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы", — отметила врач.

Нередко причиной темных кругов под глазами становится недосыпание, употребление большого количества чая и кофе, курение, образ жизни, ночная работа, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, долгая работа за компьютером.

Фото из открытых источников