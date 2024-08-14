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Врач-эндокринолог рассказала, чем полезен, а чем может быть опасен мед

14 августа 2024 19:59
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Это богатый источник витаминов и минералов: в нем содержатся витамины группы В, К, Е, С, провитамин А.

Медовый Спас — первый из трех народно-церковных праздников, именуемых Спасами. Он приходится на начало Успенского поста и традиционно отмечается в одну и ту же дату, 14 августа. О том, как правильно выбирать мед, чем он полезен, а чем может быть опасен, «Известиям» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.

Мед — натуральный продукт, который обладает множеством полезных свойств. Это богатый источник витаминов и минералов: в нем содержатся витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Польза от витаминов в меде выше, чем в синтетических препаратах, поскольку в органическом продукте витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и другими полезными веществами, указала эксперт.

«Меду приписывают антиоксидантные, противовоспалительные и противомикробные свойства, главным образом благодаря содержанию в нем фенольных соединений. По некоторым данным, он укрепляет иммунитет, помогает бороться с простудой, улучшает пищеварение и состояние сердечно-сосудистой системы. Мед также обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами», — рассказала врач.

Однако у меда есть некоторые противопоказания. Его не стоит употреблять людям с аллергией на продукты пчеловодства, а также тем, кто страдает сахарным диабетом или ожирением, предупредила Неудахина. Нужно учитывать, что мед — очень калорийный продукт, поэтому употреблять его в больших количествах не рекомендуется и здоровым людям. Помимо этого мед может стать причиной развития кариеса, поэтому после его употребления стоит прополоскать рот водой.

«Мед лучше употреблять в натуральном виде, без термической обработки, чтобы сохранить все полезные свойства. Количество продукта зависит от целей и индивидуальных потребностей человека. Обычно рекомендуется употреблять не более одной-двух столовых ложек в день. Однако перед увеличением дозы меда в рационе следует проконсультироваться с врачом или диетологом. При наличии проблем с углеводным обменом, например при сахарном диабете или преддиабете, ожирении, рекомендуемое суточное количество меда составляет не более одной-двух чайных ложек», — сказала эксперт.

Следует помнить и о том, что в природе большое разнообразие растений, и иногда пчелы собирают пыльцу в том числе с цветков, содержащих ядовитые или вредные для человека вещества, отметила врач. Если съесть такой мед, могут возникнуть симптомы отравления — повышение температуры, обильное потоотделение, тошнота, головокружение, боли в костях, суставах и мышцах. Такой мед еще называют «пьяный». Проблема в том, что отличить «пьяный» мед от обычного на вкус и вид нельзя. Отравиться также можно и фальсификатом, в который могут быть добавлены различные химические вещества.

«Чтобы обезопасить себя при покупке меда непосредственно у пчеловодов, можно попросить «паспорт пасеки». В нем должны быть указаны время и место медосбора. Также стоит попросить у продавца документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукта, — ветеринарное свидетельство формы, ветеринарную справку, заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка. Наличие этих документов, пусть не на 100%, но всё же в какой-то степени гарантирует пригодность меда к употреблению», — сказала Неудахина.

По ее словам, вне зависимости от того, где мед приобретается, следует обратить внимание на его характеристики. Во-первых, стоит изучить состав и убедиться, что мед не содержит добавок и консервантов. Во-вторых, о качестве меда расскажет и его консистенция: она должна быть однородной, без комков. У качественного продукта будет приятный аромат и насыщенный вкус, без посторонних примесей. Важна даже упаковка: предпочтительнее выбирать мед в прозрачной стеклянной или пластиковой таре, крышка должна быть плотно закрыта. И, конечно, нужно обратить внимание на срок годности, заключила собеседница издания.

 

Фото:   freepik.com

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