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Врач-диетолог сообщила, что иммунитет осенью можно укрепить с помощью чая

4 сентября 2021 21:16
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Она отметила, что из-за осеннего похолодания даже закаленный организм становится более уязвим для инфекций.

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко сообщила, что иммунитет осенью можно укрепить с помощью чая каркаде, передают "Известия".

Она отметила, что из-за осеннего похолодания даже закаленный организм становится более уязвим для инфекций. По словам диетолога, каркаде содержит антоцианы — это органические соединения с высокой биологической активностью. Именно они способствуют укреплению иммунитета человека. Также каркаде помогает организму активнее избавляться от токсинов, объяснила Мойсенко в интервью радио Sputnik 3 сентября.

 

Фото:  pixabay

 

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