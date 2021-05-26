Врач-диетолог рассказала, почему клубнику не следует есть на голодный желудок

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Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, почему клубнику не следует есть на голодный желудок и давать маленьким детям.

"Клубника может быть сильным пищевым аллергеном. Часто ягода провоцирует выраженную реакцию иммунной системы, особенно если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок (острая реакция, которая возникает немедленно: давление падает, а дыхательные пути блокируются — прим. ред.) Таким образом клубнику не рекомендуют кормящим матерям или беременным, чтобы у ребенка не развилась аллергия. Детям до года по этой же причине клубнику давать не следует", — предупреждает специалист.

О клубнике лучше забыть при выраженном гастрите или язве желудка: щавелевая кислота, которая содержится в ягоде, способна спровоцировать приступ.

"На голодный желудок клубника тоже вредна — для этого ягода слишком кислая. Лучше если клубника будет десертом", — считает Ольга Кораблева.

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