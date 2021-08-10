Врач-диетолог рассказала о смертельной опасности употребления чипсов

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала о смертельной опасности употребления чипсов, пишут "Известия".

Как пояснила медик в беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 10 августа, продукты с высоким содержанием соли могут спровоцировать проблемы с сердцем. Дело в том, что такая пища вызывает задержку воды в сосудистом русле, из-за этого артериальное давление сразу же повышается.

«То есть наши трубы начинают работать в усиленном режиме, на который они не очень рассчитаны. Второе. NaCl — это один из базовых элементов, который совершает обмен между клеточной мембраной. Если много натрия, то пути обмена нарушаются», — пояснила врач.

Она добавила, что в этой связи вода задерживается не только в сосудах, а страдает также миокард. Таким образом, избыток соленой пищи вредит сердечно-сосудистой системе, а также негативно влияет на почки, мешает похудеть.

Одними из самых вредных продуктов врач назвала чипсы, а также лапшу быстрого приготовления. В чипсах содержится много соли или глутамата натрия. Готовую лапшу можно употреблять без добавления соуса. Соусы, которые предназначаются для лапши быстрого приготовления, лучше заменять на более полезные.

Фото: pixabay