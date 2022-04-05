Врач-диетолог рассказала, что в потреблении супа каждый день нет необходимости

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, что в потреблении супа каждый день нет необходимости, несмотря на все его полезные свойства, пишут "Известия".

Она подчеркнула, что намного больше пользы во втором блюде. Одна порция супа содержит намного меньше белка и остальных полезных веществ, чем мясные и овощные блюда. Врач добавила, что после тарелки жидкого человек скоро перестает чувствовать себя сытым.

«Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет», — сказала «Газете.Ru» диетолог.

Но в определенных случаях жидкую пищу и бульоны стоит внести в свое постоянное меню, например после перенесенных операций, считает специалист.

«Для ослабленного организма (обычно во время болезни плохой аппетит) густой суп и бульон — весьма хороший способ настроиться на нормальную пищу», — отметила Копытько.

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