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Врач-диетолог перечислила продукты, способные регулировать уровень сахара в крови

6 августа 2022 20:53
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Так, специалист посоветовала этой группе людей заменить отварной картофель и макароны на овощи, которые имеют в составе грубую клетчатку.

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала 6 августа о продуктах, которые помогут регулировать уровень сахара в крови, пишут "Известия".

По ее словам, людям с повышенным уровнем сахара следует употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Так, специалист посоветовала этой группе людей заменить отварной картофель и макароны на овощи, которые имеют в составе грубую клетчатку.

«Их можно есть четыре раза в день, поддерживать чувство сытости на протяжении суток, не доводя организм до гипогликемии — понижения уровня глюкозы в крови», — отметила Королева в беседе с «Москвой 24».

Также врач посоветовала добавить в рацион питания зеленые яблоки и груши. Это именно те фрукты, которые имеют низкий гликемический индекс.

«При этом они должны быть твердыми, хрустящими, их нужно жевать. Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной», — пояснила диетолог.

Королева добавила, что фрукты следует тщательно пережевывать, так они лучше насыщают организм, поскольку полость рта лучше воспринимает органолептические свойства продукта. И такие простые углеводы не будут провоцировать резкие скачки сахара в крови.

Врач также отметила, что людям с повышенным уровнем сахара в крови стоит исключить продукты с высоким гликемическим индексом. Например, рафинированные сладости и хлебобулочные изделия.

«Также нельзя есть в избытке сладкие фрукты и ягоды, лучше отдавать предпочтение кисло-сладким. Корнеплоды необходимо употреблять в сыром виде, например как нарезку, чтобы они максимально сохранили растительную клетчатку. Тогда они вполне допустимы в рационе», — добавила Королева.

 

Фото:   pxhere

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