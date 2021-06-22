Врач-диетолог о противопоказаниях для употребления малины

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Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала во вторник, 22 июня, что людям, у которых наблюдаются болезни желудочно-кишечного тракта или проблемы с почками, следует отказаться от малины в случае обострения заболеваний, передают "Известия".

«Взрослому человеку можно съедать без вреда для здоровья до 400 г ягоды в день. Однако лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта — гастрита и язвы — или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной», — пояснила специалист.

По словам Кораблевой, малину не рекомендуется употреблять в больших количествах тем, у кого есть аллергия на другую ягоду — к примеру, клубнику.

В беседе с РИА Новости диетолог отметила, что малина повышает аппетит. Она посоветовала либо временно исключить из рациона эту ягоду, либо употреблять ее с йогуртом или мягким творогом в случае, если человек решит снизить калорийность дневного рациона.

Фото: pixabay