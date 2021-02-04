Врач-диетолог назвала продукты, которые взбодрят не хуже кофе

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Зимой у многих падает жизненный тонус, одолевают хандра, усталость и сонливость. Получить заряд энергии и бодрости в это время года можно не только с помощью кофеина. Что нужно включить в свой рацион, в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

"Для того чтобы чувствовать себя активным и бодрым, желательно есть достаточное количество белка. Это мясо птицы, молочные продукты. Они дают нам энергию в том смысле, что разгоняют метаболизм. А вот сладкие углеродистые продукты, наоборот, замедляют метаболизм. Они дают только на кратковременное время мнимое ощущение бодрости и радости. Потом всегда идёт спад, связанный с падением уровня инсулина", — говорит врач.

Заряд бодрости подарят также сезонные фрукты и овощи: цитрусовые, бананы, морковь. Лимоны, грейпфрут и апельсины желательно включать в свой рацион, если нет аллергии. При этом овощи или фрукты можно выбирать и замороженные. В список бодрящих продуктов попала также жевательная резинка. Собеседница Лайфа пояснила, что она помогает не за счёт особого состава, а благодаря самому процессу жевания: при работе челюстей и зубов улучшается циркуляция крови в области головы и шеи. Ещё один немаловажный совет — в день выпивать 1,5–2 литра жидкости.

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