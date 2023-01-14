Врач-диетолог: индейка полезна для нервной системы пожилых людей

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Индейка является самым полезным продуктом для нервной системы пожилых людей. Об этом 13 января рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве 24», пишут "Известия".

По ее словам, мясо этой птицы богато витаминами группы В, от нехватки которых часто страдают люди в возрасте, из-за чего у них может появиться шаткость походки или головокружение.

«В индейке есть полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Они оказывают не только противовоспалительный, антихолестериновый и антисклеротический эффект, но еще и обеспечивают изоляцию для миелиновых нервных волокон, и поэтому точность мышления как раз тоже зависит от этого», — добавила Соломатина.

Индейка также содержит магний, отметила специалист, поэтому при регулярном употреблении может помочь снять раздражительность и укрепить нервную систему. Диетолог посоветовала есть блюда из индейки три раза в неделю, причем лучше всего варить ее или запекать.

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