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Врач дала советы по уходу за кожей перед сном

12 апреля 2022 10:12
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Врач дала советы по уходу за кожей перед сном

Смывать макияж и умывать лицо перед сном необходимо, чтобы не появились высыпания. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева.

«Перед сном обязательно нужно смывать макияж и умываться, а после умывания наносить легкий крем, так как в ночное время в коже происходят разные биохимические процессы, ночью кожа должна дышать и отдыхать», — приводит «РИА Новости» слова Колчевой.

Она отметила, что если человек забывает умываться перед сном или делает это не очень тщательно на коже могут появиться высыпания, в том числе акне, пишет «Газета.Ru».

Врач добавила, что слишком часто ухаживать за кожей также не стоит, она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, пишут "Известия".

«Поэтому чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной, а это большая проблема для врачей-дерматологов и косметологов», — заключила дерматовенеролог.

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