Врач: чашка кофе вместо завтрака приводит к увеличению окружности талии

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Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская рассказала, что привычка завтракать одной лишь чашкой кофе может привести к росту размера талии, пишут "Известия".

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 9 октября, специалист указала на то, что кофе способствует повышению уровня сахара в крови, и это дает человеку иллюзию сытости. Между тем организм фактически не получает питательных веществ. Помимо этого, регулярная замена завтрака чашкой кофе может спровоцировать нарушение белкового и жирового обмена, что, в свою очередь, повышает риск развития метаболического синдрома.

«Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82–85 см, а у мужчин — не более 90–92 см», — объяснила Жаровская.

«Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, — это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда», — подчеркнула врач.

Она отметила, что завтрак по калорийности может достигать 50% всего суточного рациона. Так, в утреннее меню можно включить сливочное масло, бекон и яйца — продукты с насыщенными жирами. Именно они способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день.

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