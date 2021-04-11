В Пестравском районе подтоплен мост через реку Большой Иргиз

198

11 апреля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз произошло частичное подтопление низководного моста в районе н.п. Мосты (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 20 см) м.р. Пестравский.

Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают.

Проезд к населенному пункту Мосты осуществляется по маршруту:

Объездной путь через н.п. Тяглое Озеро (протяженность объездного пути 20 км) до н.п. Пестравка.

Организовано информирование населения о подтоплении низководного моста.