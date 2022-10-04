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Возможность заниматься производственной гимнастикой есть у каждого одиннадцатого работающего самарца

4 октября 2022 09:26
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возможность заниматься производственной гимнастикой есть у каждого одиннадцатого работающего самарца

Более 70 регионов России возрождают на предприятиях программу производственной гимнастики. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, нужна ли подобная физическая активность работникам в Самаре. В опросе приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из города.

На работе 9% самарцев проводится производственная гимнастика: у 3% опрошенных — для всех, у 6% — только для желающих. Каждый второй опрошенный самарец хотел бы, чтобы подобные программы проводились (54%). 37% самарцев в производственной гимнастике не заинтересованы.

Чаще остальных о физкультминутках мечтают женщины (60% против 48% среди мужчин). Молодежи до 24 лет физическая активность в рабочее время кажется привлекательной идеей чаще, чем самарцам старше 45 лет (57 и 52% соответственно).

В России по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, выросло и количество сотрудников, на работе у которых проводится производственная гимнастика, и число заинтересованных в физической активности.

Время проведения: 2—3 октября 2022 года

Теги: Опрос

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