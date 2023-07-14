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Возможность контролировать свои долговые обязательства стала проще! Теперь с помощью сети «Интернет» можно просто и безопасно оплачивать имеющиеся задолженности, используя цифровые сервисы ФССП.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности через Интернет можно только в официальных источниках, так как сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области или «Цифровое исполнительное производство» на портале Госуслуги.

Для работы с сервисом «Банк данных исполнительных производств» необходимо зайти на сайт ГУФССП России по Самарской области ( https://r63.fssp.gov.ru ). Перейдя в раздел «Сервисы», необходимо ввести в пустые строки запрашиваемые данные. В случае обнаружения себя в списке должников, гражданину или представителю организации предоставляется возможность оплатить задолженность.

Запросить информацию о наличии исполнительных производств, узнать о наложенных ограничениях, направить на рассмотрение обращения, заявления или ходатайства, а также оплатить задолженность можно на портале Госуслуг. Достаточно быть авторизованным пользователем.

ГУФССП России по Самарской области рекомендует использовать данные сервисы для получения информации об исполнительном производстве и оплаты задолженности, а также напоминает, что вовремя оплаченные долги помогут избежать неприятных ситуаций, связанных с применением ограничительных мер в отношении должника.