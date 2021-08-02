Воздушно-десантные войска Вооруженных сил России сегодня отмечают 91 год со дня основания

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Воздушно-десантные войска Вооруженных сил России сегодня отмечают 91 год со дня своего основания. С поздравлением выступил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Торжества, посвященные 91-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, пройдут сегодня во всех соединениях, воинских частях и учреждениях этого рода войск.

В главном храме ВДВ – Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – состоится праздничная литургия, в которой примут участие командующий, ветераны войск, представители общественных организаций.

Традиционного крестного хода на Ильинке не будет из-за ситуации с коронавирусом.