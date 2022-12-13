Воспитанники Самарского спортивного лицея поздравили росгвардейцев с наступающим Новым годом

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Во всероссийскую акцию Росгвардии "Своих не бросаем" активно включились самые юные воспитанники Самарского спортивного лицея. В канун самого волшебного праздника они подготовили поздравления и специальные открытки для своих земляков, которые встретят новый, 2023-й год, вдали от дома.

А в третьем классе лицея для тех, кто выполняет свои служебные задачи, готовят не только новогодние открытки. Брат одной из воспитанниц лицея, который в настоящий момент учится в одном из президентских кадетских училищ, написал проникновенные строки, которые посвятил сотрудникам и военнослужащим, выполняющим задачи за пределами родных регионов.

- Мы должны знать исторические факты. И должны понимать, что сейчас происходит. Вот на это направлена вся наша работа. И я очень рада, что мы не остались в стороне от этой акции. Хотим поднять боевой дух, настроение, - отметила директор МБОУ «Самарский спортивный лицей» г.о. Самара Лариса Фурсова. Учебное заведение, которое она возглавляет, с Управлением Росгвардии по Самарской области связывают давние прочные шефские связи. Все открытки уже отправились к военнослужащим и сотрудникам, которые в настоящее время находятся в служебной командировке.