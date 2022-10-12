Воспитанники Самарского пансионата для детей-инвалидов стали посещать школу наравне с обычными ребятами

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Впервые благодаря совместным усилиям региональных министерств социально-демографической и семейной политики, образования и науки и общественников с 2022 учебного года у 11 воспитанников Самарского пансионата для детей-инвалидов появилась возможность получать образовательные услуги непосредственно на базе школы-интерната № 115 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«У нас в пансионате для группы детей-инвалидов произошло важное событие – они начали посещать школу очно, занятия проходят на базе учебного заведения наравне с другими ребятами. 1 сентября наши воспитанники впервые присутствовали на школьной линейке, ознакомились с классами школы, погуляли по школьному двору. А со 2 сентября начались школьные будни. Это было очень непросто, но совместными усилиями мы справились и этому рады», - рассказывает директор ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» Елена Тимофеева.

Для особенных ребят из пансионата сформирован отдельный класс, была проведена диагностика каждого ребенка для составления индивидуальной программы развития, на основании которой составлена специальная программа обучения. Также школа приобрела специализированный автобус, на котором для детей каждое утро организована доставка из пансионата на уроки и обратно.

Детей сопровождает классный учитель либо ассистент, а в школе необходимую помощь оказывает тьютор. Занятия длятся в школе с 09.00 до 14:30. «В 2022-2023 учебном году в школе реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой в школе созданы специальные условия для эффективной организации коррекционно-образовательного процесса воспитанников пансионата, успешной их социализации. Уроки проходят в специально оборудованных классах с педагогами-предметниками. Коррекционно-развивающие занятия и коррекционные курсы проходят в сенсорной комнате, кабинетах педагога-психолога, логопеда. Ребята с удовольствием занимаются в тренажерном зале лечебной физкультурой. Занятия «домоводство» и «профильный труд» проходят в современно оборудованных мастерских школы. На переменах дети общаются с ребятами из других классов, что является действенным способом социализации», - комментирует директор школы-интерната №115 г.о. Самара Сергей Санников. Все обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью, принимают участие в общешкольных мероприятиях.

Во время нахождения в школе воспитанников кормят в школьной столовой вторым завтраком и горячим обедом.

За этот небольшой период посещения школы у детей уже наблюдается положительная динамика. Воспитанники стали более «взрослыми», дисциплинированными, организованными, ответственными, стараются с интересом выполнять все задания, с желанием идут в школу.

Фото: пресс-служба правительства СО