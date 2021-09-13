Воспитанники «Дома ребенка» при ИК-15 побывали в парке Гагарина

Я нашел ошибку
Главные новости:
СамГУПС  посетил первый зам. генерального директора ОАО «РЖД», якорный партнёр НОЦ «Инженерия будущего», Сергей Кобзев.
Компания РЖД оснастит лабораторию СамГУПС современным оборудованием
Более 370 предприятий и организаций АПК Самарской области представили свою продукцию на Поволжской сельскохозяйственной ярмарке.
В Самарской области завершилась работа XXIII Поволжской агропромышленной выставки
Стартовала научно-исследовательская программа «Менделеевская экологическая экспедиция. Байкал».
Школьники и студенты ПФО отправились на Менделеевскую экологическую экспедицию на Байкал 
Впервые предприятие региона получает совместный заем Фонда развития промышленности и Государственного фонда развития промышленности СО.
Тольяттинский «Стальсервис-ТЛ» первым получил льготный заем по федерально-региональной программе Фонда развития промышленности
Компании «НОВАТЭК» и "Электрощит Самара" имеют богатый опыт совместной работы более 20 лет сотрудничества.
"Электрощит Самара" и "НОВАТЭК" обсудили перспективы сотрудничества
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили вопросы развития культуры в регионе.
В Самарскую область с рабочим визитом прибыла Министр культуры РФ Ольга Любимова
В Тольятти завершилось первенство страны среди спортсменов до 15 лет.
Сборные Самарской области по теннису - победители командного первенства России
На территории Красноармейского района будет построено 3 электростанции – всего 52 ветроэнергетические установки.
Дмитрий Азаров дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.08
0.32
EUR 86.11
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Воспитанники «Дома ребенка» при ИК-15 побывали в парке Гагарина

13 сентября 2021 17:57
161
В «Доме ребенка» проживают дети, чьи матери отбывают наказание в этом исправительном учреждении.

В «Доме ребенка» при ИК-15 проживают дети, чьи матери отбывают наказание в этом исправительном учреждении. Администрация колонии регулярно проводит с ребятами культурно-массовые мероприятия.

На этот раз в рамках ознакомления с окружающим миром и для развития адаптивных и коммуникативных навыков был организован выезд в парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Воспитанники совершили прогулку по парку, где ознакомились с растениями и животными, затем ребята посетили аттракционы, покатались на машинах и паровозиках. После чего дети совершили прогулку на катере по озеру. 

В завершении ребята покормили уток и белок. Прогулка всем понравилась, рассказали в пресс-службе УФСИН СО. 

 

Фото:  пресс-служба УФСИН СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На территории Красноармейского района будет построено 3 электростанции – всего 52 ветроэнергетические установки.
13 сентября 2021  18:25
Дмитрий Азаров дал старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Красноармейском районе
206
Юбилейный Фестиваль 404 состоится в Самаре 25-26 сентября
13 сентября 2021  12:51
Юбилейный "Фестиваль 404" состоится в Самаре 25-26 сентября
241
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
13 сентября 2021  12:31
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
263
Самара отметила День города: ФОТО
13 сентября 2021  11:09
Самара отметила День города: ФОТО
287
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
13 сентября 2021  10:01
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
270
Весь список