Воспитанники «Дома ребенка» при ИК-15 побывали в парке Гагарина

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В «Доме ребенка» при ИК-15 проживают дети, чьи матери отбывают наказание в этом исправительном учреждении. Администрация колонии регулярно проводит с ребятами культурно-массовые мероприятия.

На этот раз в рамках ознакомления с окружающим миром и для развития адаптивных и коммуникативных навыков был организован выезд в парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Воспитанники совершили прогулку по парку, где ознакомились с растениями и животными, затем ребята посетили аттракционы, покатались на машинах и паровозиках. После чего дети совершили прогулку на катере по озеру.

В завершении ребята покормили уток и белок. Прогулка всем понравилась, рассказали в пресс-службе УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО