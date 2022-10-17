Воспитанники детского сада ознакомились с работой кинологов УФСИН СО

42

На днях ребята побывали в управлении по конвоированию УИС, где сотрудники для них подготовили программу с участием собак. Среди воспитанников этого садика дети работников уголовно-исполнительной системы региона.



Вначале сотрудники вместе со своими четвероногими помощниками продемонстрировали элементы служебно-розыскной деятельности. Затем патрульно-розыскная овчарка выполнила различные команды кинолога. Ее работу дети оценили громкими аплодисментами.



Кроме того, ребята посетили питомник служебных собак.



В завершении мероприятия состоялось совместное фотографирование на добрую память, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: УФСИН СО