Восьмая благотворительная выставка «Друг Человека» состоялась в Самаре

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В минувшие входные, 29 и 30 октября, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» нашли хозяев 90 кошек, 33 собаки, три грызуна и черепаха! Безвозмездно забрать домой домашнего питомца из приюта могли все желающие.

На благотворительном фестивале-выставке «Друг Человека» было представлено больше сотни кошек и несколько десятков собак из крупнейших приютов. Среди них «ФлагманВет», «Участие», «Кот-Бегемот», «Надежда» с проектом «Доброхвост». Главная цель мероприятия - найти хозяев для временно бездомных животных и донести людям о проблеме.

- Я думаю, эта выставка будет признана лучшей за всю историю фестиваля. Как по проведению, так и по результатам, а они потрясающие: более ста животных обрели дом за два выставочных дня! Только в первый день работы уехало домой больше животных, чем уезжало за всю выставку в прошлые фестивали. Поэтому, безусловно, результаты даже превзошли ожидания. И мы будем готовить следующие фестивали, они очень нужны! – подвела итог директор ветеринарного центра «ФлагманВет», идейный вдохновитель и организатор выставки Инна Тарасенко.

Всем новым владельцам животных предлагали ответить на основной вопрос: "Для чего нужно животное в доме?" И чаще всего звучал такой ответ: "Чтобы любить!"

Прошедший фестиваль не был похож на предыдущие. В этот раз благодаря особенным декорациям пространство превратилось в город питомцев. Организация пространства отсылала к самарским дворам и делала выставку особенно уютной.

Гости фестиваля «Друг Человека» с удовольствием участвовали в квесте по фестивальным улочкам и, отвечая на вопросы, проверяли свою готовность взять животное в дом. И, конечно, получали призы.

Для детей была организована игровая площадка, на которой они участвовали в разных активностях, рисовали, выполняли задания.

Владельцы животных на выставке получили много полезной информации. Все желающие консультировались с ветеринарами и кинологами, слушали лекции по воспитанию и дрессировке, коррекции поведения собак, по развитию у них новых навыков, например, таких, как ноузворк.

Фестиваль-вставка «Друг Человека» проведен при поддержке администрации города Самара, администрации Октябрьского внутригородского района и департамента городского хозяйства и экологии Самары. Организаторы выставки – ветеринарный центр «ФлагманВет», сеть магазинов "Зоопарк", проект "Доброхвост".