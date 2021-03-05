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Восемь семей Елховского района получили ключи от новых домов

5 марта 2021 16:09
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Условием данного мероприятия является обязательное участие в софинансировании работодателей, для чьих сотрудников и осуществляется строительство жилья.

Восемь семей Елховского района Самарской области получили ключи от новых домов. Дома для специалистов сельскохозяйственной сферы и медицины были построены в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Всего по итогам 2020 года по договору найма жилого помещения в рамках госпрограммы завершено строительство 10 жилых домов, что позволило обеспечить жильем 17 семей сельских жителей в муниципальных районах Богатовский, Елховский, Исаклинский и Красноярский.

Условием данного мероприятия является обязательное участие в софинансировании работодателей, для чьих сотрудников и осуществляется строительство жилья. Получатели жилых помещений смогут выкупить их через 5 лет по остаточной стоимости, пока же они находятся в муниципальной собственности. 

 «Мы мечтали о своем жилье. И эта мечта сбылась. Будем жить и работать, благоустраивать свой новый дом», - рассказала Татьяна Гуселева, врач-терапевт Елховской центральной районной больницы, получившая ключи от нового дома. 

Начала обустраивать свое новое жилье и врач-педиатр Антонина Челышкова. Антонина родилась в Елховке и вернулась на малую родину после учебы в Самаре. «Гамма чувств самая обширная – от неверия до невероятной радости, что мы получили в преддверии праздника такой подарок. Мы вместе с супругом уроженцы села Елховка, мы здесь выросли, выучились и в дальнейшем хотим трудиться на благо нашего района», - поделилась она.

«Мы теперь обеспечены прекрасными врачами, которые хотят здесь жить и работать», - сообщил главный врач Елховской ЦРБ Леонид Винокуров.  

Объем финансирования Государственной программы в 2020 году, за исключением внебюджетных источников, составил 1,8 млрд. рублей, которые были направлены на широкий спектр мероприятий: социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, реализация проектов по благоустройству сельских территорий, проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», строительство водопроводов и газопроводов и другое. 

В 2021 году продолжится реализация госпрограммы и мероприятий по предоставлению жилых помещений по договору найма в том числе. Планируется построить 20 домов для предоставления работникам различных сфер занятости на селе по договорам найма, в муниципальных районах Большечерниговский, Исаклинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Кинельский, Красноярский, Челно-Вершинский.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет улучшать жилищные условия, развивать инженерную инфраструктуру, благоустраивать села, развивать кадровый потенциал, расширять жителям региона возможности для строительства и приобретения жилья в сельской местности. Повышение уровня и качества жизни на селе – важная составляющая стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, передает пресс-служба облправительства. 

 

 

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Комментарии

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